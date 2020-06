Coronavirus en Belgique: 10 décès, 19 nouvelles hospitalisations, 104 nouveaux cas

Au cours des dernières 24 heures, 104 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en Belgique.

Suite à une erreur de comptage, les chiffres de Sciensano ont dû être vérifiés et ont mis plus de temps à arriver que les autres jours. Toutefois, ce problème a été résolu vers 12h30. Voici les données de ces dernières 24 heures.

Les chiffres de Sciensano montrent que le mardi 17 juin, 104 nouveaux cas ont été rapportés. 69 patients résident en Flandre, 13 en Wallonie et 22 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s’élève à 60 348.

Au total, 344 patients sont actuellement hospitalisés, dont 60 se trouvent en soins intensifs. 19 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h.

16 724 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 40 au cours des 24 dernières heures.

9 683 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 10 décès au cours des dernières 24h. De ces décès, 5 ont eu lieu à l’hôpital, 5 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 60% a été confirmé par un test Covid-19.

#COVID19BE @sciensano update 18/06/2020



Door een fout in de aangeleverde cijfers over nieuwe besmettingen, heeft de compilatie van de dagelijkse cijfers wat vertraging opgelopen. De fout is nu rechtgezet, en de nieuwe cijfers komen spoedig online.