Aide aux sans-abri en Wallonie: «Des structures saturées et insuffisamment subventionnées»

Les différents services d’aide aux sans-abri en Wallonie cumulaient en 2019 près de 2.400 places d’hébergement, ressort-il jeudi du rapport mené par la Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA).

Saturés, ces services sont insuffisamment subventionnés et souffrent d’un manque de coordination avec les partenaires extérieurs.

La Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) a publié son premier rapport sur l’état du secteur de l’aide aux sans-abri en Wallonie. La Fédération dénombrait, en 2019, 57 maisons d’accueil, 15 maisons de vie communautaire et 12 abris de nuit. Au total, ces services cumulent plus de 2.400 places d’hébergement.

L’AMA dénonce dans ce rapport la saturation des services d’aide aux sans-abri. Celle-ci s’explique non seulement par le manque de places d’hébergement, alors que la pauvreté et le mal logement augmentent d’année en année, mais également par le manque de solutions de sortie vers du logement. «Nos services ne sont que des lieux de passage et de transition vers la récupération de l’autonomie», indique l’AMA. La Fédération plaide ainsi pour la diversification de l’offre de service ainsi que l’adaptation des pratiques d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement.

Les maisons d’accueil peuvent solliciter des subventions de la Région wallonne pour réaliser cinq missions spécifiques d’accompagnement, notamment des enfants, des femmes victimes de violences conjugales ou encore des personnes ayant besoin d’un accueil d’urgence. Selon l’AMA, les conditions d’accès à ces missions sont cependant trop strictes et inadaptées aux besoins des services de plus petite taille, comme celles situées dans les zones rurales wallonnes. Les subventions ne satisfont pas non plus les besoins en formation continue des travailleurs alors que ces structures d’accueil hébergent un public de plus en plus complexe et nécessitant souvent un accompagnement spécifique de longue durée.

Les sans-abri sont régulièrement confrontés à des problèmes de reconnaissance des droits sociaux, de surendettement, de maladies lourdes ou encore de troubles mentaux. Les équipes des structures d’aide doivent dès lors composer avec des acteurs extérieurs tels que les CPAS, les mutuelles, les hôpitaux psychiatriques, les avocats, les services d’aide à la jeunesse, etc. Or, «la coordination entre ces différents secteurs et institutions s’avère souvent compliquée, en raison de l’absence d’un organe de concertation entre les acteurs du secteur sans-abri et des secteurs périphériques», souligne l’AMA.

Pour finir, la Fédération dresse dans son rapport une liste de recommandations afin de mettre en place une approche politique transversale dans la lutte contre le sans-abrisme et la pauvreté.