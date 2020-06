2 fois moins de cancers dépistés: «Des victimes collatérales de la crise du Covid»

La Fondation contre le cancer déplore un retard dans les diagnostics des cas durant les deux mois de confinement.

«La moitié des diagnostics n’a pas été réalisée ou est retardée», selon le directeur scientifique qui met en outre en garde contre «des victimes collatérales de la crise du Covid», signale La Dernière Heure ce jeudi.

Durant les deux mois de confinement, les traitements urgents en cancérologie n’ont pas été suspendus. Mais les différents services de dépistage ont vu arriver beaucoup moins de patients que d’habitude.

«En moyenne, en Belgique, 5.600 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque mois (soit près de 68.000 cas par an). Donc, sur les deux mois de confinement, environ 11.000 cas auraient dû être recensés. Or, d’après nos premières estimations, près de la moitié n’aurait pas été effectuée», indique le docteur Didier Vander Steichel, directeur scientifique de la Fondation contre le cancer.

«Les cancers continuent de se développer. Il va falloir rattraper ce retard le plus vite possible. Les chiffres définitifs seront disponibles et publiés au mois de juillet mais on peut déjà dire qu’il y aura un certain retard dans le diagnostic des cas, comme c’est le cas à l’étranger», relève-t-il.

S’il faut bien évidemment rattraper ce retard, «les ressources humaines posent question», observe M. Vander Steichel. «C’est une préoccupation dans le milieu, car on ne pourra pas former du personnel supplémentaire comme ça», met-il en garde.

«Il va y avoir des victimes collatérales de la crise du Covid, c’est une certitude. Par exemple, certaines chirurgies vont être plus radicales. Les tumeurs se sont aussi développées davantage pendant cette période, ce qui peut être mutilant. Les traitements risquent donc d’être plus lourds dans les semaines à venir. […] De plus, d’autres patients ne seront malheureusement pas guérissables, car, dans l’intervalle du confinement, leur cancer s’est aggravé», annonce le docteur Vander Steichel.

La crainte de la Fondation, «c’est vraiment qu’on vienne se faire soigner trop tard et qu’il y ait déjà des métastases. C’est un danger qui existe.»