Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de Coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 18 juin.

Les jeunes épargnés par le Covid, mais «sacrifiés» sur le marché de l’emploi?

Ça faisait 6 ans que les courbes de l’emploi des jeunes s’amélioraient. Le contexte vient de changer brutalement. Les étudiants qui terminent leurs études en ce moment vont-ils ramer longtemps avant de décrocher un contrat? Et quel contrat?

Élèves contaminés au Covid-19: quelles sont les écoles touchées?

Plusieurs écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles ont enregistré ces dernières heures des cas de contamination au Covid-19. On fait le point sur la situation.

Flémalle: un élève de 1re maternelle positif au coronavirus, l’école Jean-Marie Léonard fermée

Un deuxième enfant a été diagnostiqué positif au Covid-19 ce mercredi dans un établissement scolaire situé en Province de Liège.

Covid-19 au collège Notre-Dame de Basse-Wavre: les maternelles et les primaires en quarantaine

Les parents des sections maternelle et primaire du collège Notre-Dame de Basse-Wavre ont reçu ce mercredi un courrier du Centre de santé «Promotion Santé à l’école» (PSÉ) leur annonçant que leurs enfants avaient été en contact avec une élève ayant fait une rechute de la maladie Covid-19, a-t-on appris à bonne source tard mercredi soir.

Coronavirus: un seul nouveau cas en BW

Un seul nouveau cas avéré de coronavirus en Brabant wallon a été annoncé ce mercredi. Il a été observé à Waterloo.

Ghislain, un des premiers patients Covid: «J’ai cru que c’était terminé pour moi»

Le Baelenois Ghislain Colle, 1er patient Covid-19 de l’arrondissement de Verviers (officiellement), témoigne de son expérience.

Jodoigne: la piscine devrait rouvrir au début du mois de juillet

Le maïeur a rassuré les responsables de l’athénée. La Ville aidera financièrement et matériellement si besoin.

«Porter un masque chirurgical sous le menton est une pratique dangereuse»

Laisser un masque buccal chirurgical sous le menton pendant un certain temps peut entraîner des infections virales, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Un plan d’urgence pour les maisons de repos était déjà prêt depuis 14 ans

Masques buccaux et gels hydroalcooliques, hygiène des mains renforcée, formations supplémentaires et soutien des services de gériatrie des hôpitaux voisins… Ces recommandations à destination des maisons de repos et de soins étaient déjà inscrites noir sur blanc il y a 14 ans dans un rapport présenté alors au gouvernement, signalent Het Nieuwsblad et De Standaard.

Coronavirus: l’OMS arrête les essais sur l’hydroxychloroquine

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir décidé mercredi d’arrêter les essais cliniques sur l’hydroxychloroquine en tant que traitement potentiel des malades du Covid-19 hospitalisés, arrivant à la conclusion que cet antipaludéen ne réduisait pas leur taux de mortalité.

Coronavirus: moins de mille morts quotidiens depuis une semaine aux États-Unis

Durant sept jours d’affilée, les États-Unis ont déploré moins de mille morts quotidiens du coronavirus, selon les données de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Coronavirus: plus de 1.200 morts en 24 heures au Brésil

Le total de morts attribués au Covid-19 est désormais de 46.510 dans ce pays de 212 millions d’habitants. Quelque 955.400 personnes sont infectées, selon les chiffres officiels. Ces données font du Brésil le deuxième pays le plus touché au monde, après les États-Unis.

