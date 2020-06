Élèves contaminés au Covid-19: quelles sont les écoles touchées?

Plusieurs écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles ont enregistré ces dernières heures des cas de contamination au Covid-19. On fait le point sur la situation.

Réclamée par toute une partie du secteur médical et, notamment, de la petite enfance, la réouverture des écoles fondamentales (maternelles et primaires) avait, lors de son annonce par le Conseil national de sécurité, suscité nombre de questionnements auprès de toute une frange du secteur concerné, sans parler bien sûr des parents.

Trois semaines plus tard, et alors que la ministre de l’Éducation a confirmé le retour de l’obligation scolaire pleine et entière pour la rentrée de septembre, la situation sanitaire demeure sous contrôle dans la plupart des institutions concernées.

Toutefois, plusieurs cas de contamination au Covid-19 ont été recensés depuis trois semaines, obligeant certaines écoles à prendre des mesures drastiques qui ont parfois conduit à la fermeture temporaire pure et simple de leurs infrastructures.

Cinq écoles touchées cette semaine

Ces derniers jours, plusieurs cas de contamination au coronavirus ont ainsi été recensés dans diverses écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce mercredi, l’école Jean-Marie Léonard de Flémalle (prov. de Liège) a par exemple fermé ses portes après qu’un enfant de première maternelle ait été contrôlé positif au virus. Sans aller jusqu’à la fermeture, le collège Notre-Dame de Basse-Wavre (Brabant wallon) a quant à lui placé ce mercredi en quarantaine ses élèves de maternelles et de primaires, après avoir appris là aussi que l’une de ses élèves avait été diagnostiquée positive au Covid-19.

La veille, c’est à l’athénée royal Ardenne-Haute Fagne de Malmedy (prov. de Liège) qu’un enfant de sixième primaire avait été diagnistiqué positif, entraînant la mise en quarantaine depuis hier de 39 élèves fréquentant l’établissement.

En région bruxelloise, deux écoles ont elles aussi enregistré ces derniers jours des cas positifs de contamination par certains de leurs élèves: l’école communale num. 6 de Schaerbeek a dans un premier temps fermé ses portes jusqu’en fin de semaine, tandis que l’école communale de Stockel a placé ses bulles de première, quatrième et sixième primaires en quarantaine.

Des cas suspects à Mouscron

En Wallonie picarde, plusieurs cas suspects ont attiré l’attention des écoles, comme cela a notamment été le cas à l’école des sports de Mouscron (prov. Hainaut). Si aucun test n’a été jusqu’ici diagnostiqué positif, certains sont actuellement en cours et des cas avérés de contamination au Covid-19 pourraient du coup être révélés prochainement.

On se souvient que trois écoles de la commune d’Ath (à Ath, Moulbaix et Houtaing) (prov. Hainaut) avaient dû fermer dans la foulée de leur réouverture suite à plusieurs cas de contamination parmi leurs élèves