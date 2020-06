Augmentation de 130% du nombre de téléspectateurs belges devant le foot espagnol

Les matches les plus populaires ont été, sans surprise, la victoire du Real Madrid contre Eibar (3-1) puis celle du FC Barcelone à Majorque (0-4). AFP

La Liga l’a annoncé ce jeudi.

Le nombre de téléspectateurs internationaux pour des rencontres de Liga a augmenté de 48 pour cent, dont une hausse de 130 pour cent en Belgique, lors de la première semaine de reprise du championnat espagnol après une longue pause en raison du coronavirus.

Selon une étude menée par le bureau Nielsen Sports, l’augmentation la plus flagrante provient d’Afrique où une hausse de 73 pour cent a été constatée. Le continent asiatique suit de très près avec 72%.

L’intérêt européen a également été suscité, avec une augmentation de 56 pour cent dont une surprenante pointe à 130% en Belgique, où la Jupiler Pro League a été définitivement arrêtée.

Sur le sol espagnol aussi les téléspectateurs sont plus nombreux (+12%). Les matches les plus populaires ont été, sans surprise, la victoire du Real Madrid contre Eibar (3-1) puis celle du FC Barcelone à Majorque (0-4) ainsi que le derby sévillan entre le FC Séville et le Betis (2-0).

L’Espagne, un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19, a vu son championnat reprendre le 11 juin.