Coronavirus: plus de 1.200 morts en 24 heures au Brésil

En 24 heures, le Brésil a enregistré 1.269 nouveaux décès en raison du coronavirus, indique jeudi le ministère de la santé publique.

Le total de morts attribués au Covid-19 est désormais de 46.510 dans ce pays de 212 millions d’habitants. Quelque 955.400 personnes sont infectées, selon les chiffres officiels. Ces données font du Brésil le deuxième pays le plus touché au monde, après les États-Unis.

Les épidémiologistes suspectent en outre des chiffres réels bien plus élevés encore, dans la mesure où il n’y a pas suffisamment de tests à disposition. Des évaluations et des études scientifiques estiment qu’il y aurait au moins sept fois plus de personnes infectées et le double de décès dus au coronavirus.