Les jeunes épargnés par le Covid, mais «sacrifiés» sur le marché de l’emploi?

Ça faisait 6 ans que les courbes de l’emploi des jeunes s’amélioraient. Le contexte vient de changer brutalement. Les étudiants qui terminent leurs études en ce moment vont-ils ramer longtemps avant de décrocher un contrat? Et quel contrat? «Depuis la crise de 2008, de moins en moins de jeunes considèrent leur arrivée sur le marché du travail comme la première et dernière étape de leur carrière », observe la directrice du Forem. Ils diversifient les expériences et montrent davantage de résilience. Déjà un atout en soi. C’est le cas de Justine, par exemple, pour qui un rapatriement forcé pour cause de pandémie a finalement été une chance (lire ci-dessous: «Justine: le coup de bol et la bonne école»).