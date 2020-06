La fin du monde annoncée pour ce dimanche 21 juin 2020: ou quand les théories apocalyptiques s’égarent dans leurs calculs

Après le flop vécu en décembre 2012 lorsque la prétendue fin du monde annoncée par le calendrier maya n’a pas eu lieu, les théoriciens de l’apocalypse ont révisé leurs calculs et déniché une «faille» qui postpose cette fameuse extinction de l’humanité au... 21 juin 2020. À condition de se fier à leurs explications plus que bancales! Explications.

L’épidémie de coronavirus qui traverse actuellement le monde n’en serait-elle en réalité qu’à ses premiers soubresauts? Ou bien la crise climatique dont on nous parle depuis des années va-t-elle subitement s’aggraver? À moins que l’actuel affaiblissement du champ magnétique terrestre ne provoque prochainement une inversion des pôles, celle-là même engendrant un cataclysme sans précédent?

Quelle qu’en soit la raison ou l’origine, la fin du monde est programmée, selon certains théoriciens, au 21 juin 2020. Ce dimanche, donc... Et par «certains théoriciens», on entend ceux de la mouvance mayaniste du courant spirituel New Age, lesquels avaient, il est vrai, déjà prédit la fin du monde voici huit ans...

Système calendaire complexe

Souvenez-vous: le 21 décembre 2012, le monde devait paraît-il s’achever dans une grande apocalypse, tel que la fin du calendrier maya le laissait, selon certains, présager.

Ce système calendaire, particulièrement complexe à déchiffrer, a fait l’objet de nombreuses études, lesquelles ont notamment analysé la corrélation entre les dates du calendrier maya et celles du calendrier grégorien - standard actuellement en vigueur.

La plupart des chercheurs s’accordent aujourd’hui pour fixer au 11 août 3114 av. J-C. la date de début de ce calendrier méso-américain. Mais pour la fin, c’est autre chose...

Communauté divisée

Rupture synonyme d’un nouvel âge pour les plus optimistes, annonciation de la fin du monde pour les autres, la date du 21 décembre 2012 de notre ère avait été présentée par les adeptes de théories apocalyptiques comme celle à laquelle le calendrier maya prenait fin.

Pour les scientifiques un tantinet plus rigoureux, il ne s’agissait cependant que d’une fin de cycle et non d’une fin pure et simple de calendrier, et donc de ce à quoi celle-ci pouvait ou devait soi-disant coïncider.

Mais au-delà de cette bisbrouille quant à la signification de cette «dernière date», c’est le calcul de celle-ci qui a fini par diviser la communauté scientifique sur le sujet.

«2 948 jours de perdus»

Puisque rien ne s’est passé le 21 décembre 2012, les plus fervents défenseurs de la théorie apocalyptique ont décidé de réviser leurs calculs, dénichant ce qu’ils ont présenté comme une «faille». Selon celle-ci, 11 jours se seraient ainsi perdus chaque année lors du passage, à la fin du XVIe siècle, du calendrier julien - communément accepté en Europe depuis la conquête romaine par Jules César - au calendrier grégorien.

D’après le calendrier julien, nous sommes techniquement en 2012.

Prenant en considération cette «faille», un jeune chercheur américain du nom de Paolo Tagaloguin et relayé par plusieurs médias et tabloïds a dès lors décrété qu’une erreur d’à peu près huit années s’était ainsi glissée dans le calcul de cette prétendue fin du monde: «D’après le calendrier julien, nous sommes techniquement en 2012. Le nombre de jours perdus dans une année en raison du passage au calendrier grégorien est de 11 jours. Pendant 268 ans en utilisant le calendrier grégorien (1752-2020) fois 11 jours = 2 948 jours. 2 948 jours / 365 jours (par an) = 8 ans. »

De quoi donc reporter la date fatidique au «21 juin 2020», selon l’homme en question...

Sauf que...

Mais si le jeune chercheur est (peut-être) fan de mythologie maya, il l’est sans doute beaucoup moins des calendriers julien et grégorien.

À sa décharge, la réforme grégorienne ayant permis de switcher entre les deux calendriers n’a pas été adoptée au même moment partout, semant une évidente confusion dans les esprits: adopté dès 1582 par les États pontificaux et toute une série d’autres puissances européennes de l’époque, ce passage ne se fit qu’en 1752 dans d’autres régions du monde. Ce fut notamment le cas pour la Grande-Bretagne, ainsi que pour ce qui deviendra, quelques années plus tard, les États-Unis d’Amérique.

De quoi embrouiller les calculs du jeune chercheur?

Toujours est-il que, selon les standards actuellement partagés par la communauté scientifique internationale, le décalage actuel entre les deux calendriers est d’environs 11... minutes par an, soit 13 jours entre les deux calendriers (sachant qu’il est communément admis que le calendrier julien accusait un retard de 12,7 jours sur le grégorien au moment du switch de 1582, et que seuls 10 jours ont alors été pris en compte pour la correction, dans un souci politico-religieux).

Erreur sur toute la ligne

Et quand bien même! 11 jours se seraient ainsi «perdus» annuellement dans la nature, aucun calcul ni aucune logique ne permettent d’obtenir la date du 21 juin 2020 au départ de tous les chiffres avancés.

Paolo Tagaloguin s’est d’ailleurs entre-temps ravisé. Et ses publications ont été supprimées des réseaux sociaux. Trop tard cependant. Car il n’en fallait pas plus pour que la toile s’enflamme, à nouveau, sur la question. Et pour que les théories apocalyptiques et de fin du monde fassent à nouveau les choux gras des discussions Facebook, Twitter et autres...