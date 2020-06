Mons: les étangs du Waux-Hall seront curés

Un curage est prévu pour nettoyer les étangs du Waux-Hall. C’est le premier depuis 1991.

La réhabilitation des parcs communaux, et plus particulièrement les deux grands parcs que sont ceux de Jemappes et du Waux-Hall, est un des principaux engagements de la mandature PS-Écolo à Mons. Oubliés pendant de nombreuses années, ces parcs prisés des Montois avaient quelque peu perdu de leur éclat.

Lentement, le Waux-Hall retrouve un peu de lustre. Après avoir fait procéder au renouvellement des grilles permettant de sécuriser le site, ainsi qu’à un nettoyage des statues qui agrémentent les lieux, le Collège communal a décidé de procéder au curage des étangs. Une première en presque 30 ans, le dernier curage remontant à… 1991.

Le but poursuivi est de redonner ses lettres de noblesse au site, mais également de renforcer sa biodiversité. Cette étape précédera une plus importante encore: les travaux de stabilisation du bâtiment central et à sa rénovation.

L’opération, qui représente un budget conséquent de 500 000€, est financée grâce aux subsides wallons obtenus dans le cadre du Programme de Développement Urbain (PDU).

L’exécutif montois entend également mettre la priorité sur la réfection des squares Roosevelt, Saint Germain et du Parc de Ghlin via des aménagements de sécurisation, de stabilité, de mise en conformité, des plantations, du mobilier, des espaces pour chiens…

Le Collège veut également favoriser les projets urbanistiques où les espaces verts seront prédominants afin qu’ils contribuent au maillage écologique du territoire. À noter que chaque habitant peut contribuer à verdir l’espace public en végétalisant sa façade, une action qui peut être financièrement soutenue par la Ville.