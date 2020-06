Julie Taton rejoint NRJ pour animer la matinale

Décidément, le N Group (Nostalgie-NRJ) est très actif en cette fin de saison. Après avoir recruté Julien Sturbois pour animer cet été «Nostalgie Summertime» sur Nostalgie, c’est au tour de NRJ d’annoncer un gros coup en attirant Julie Taton sur son antenne.

L’ex-Miss Belgique 2003 rejoindra la station musicale dès septembre prochain pour animer la tranche matinale dans le Wake Up Show entre 6 et 9 h. Julie rejoindra à l’animation Shalimar, JerM et Tanguy pour former une nouvelle équipe. Il s’agit d’un retour aux sources pour l’animatrice qui avait animé la matinale sur Radio Contact entre 2006 et 2009.

«Je suis super-impatiente de démarrer ce nouveau challenge. Quand NRJ m’a contacté, cela m’a paru comme une évidence. Travailler en équipe est quelque chose que j’aime par-dessus tout. J’avais très envie de refaire de la radio. Retrouver la magie des petits matins, cette ambiance très particulière et cette proximité avec le public. Tout cela m’a beaucoup manqué!»

Julie Taton, 36 ans, avait quitté RTL – où elle travaillait depuis 2004 – en janvier dernier, pour se consacrer à des projets personnels.