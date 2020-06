Le MR, le CD&V et l’Open Vld rejettent la proposition des socialistes et comptent «trouver des partenaires supplémentaires à la coalition actuelle»

La piste d’une tripartite classique, telle que proposée par les partis socialistes, «n’est pas privilégiée» par les partis siégeant actuellement au gouvernement fédéral, font savoir mercredi le MR, le CD&V et l’Open Vld. Ils annoncent reprendre la main avec l’intention de «trouver des partenaires supplémentaires à la coalition actuelle».

La Première ministre, Sophie Wilmès (MR), et les présidents des trois partis membres du gouvernement fédéral, Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) et Egbert Lachaert (Open VLD) se sont réunis mercredi midi pour prendre position sur la proposition socialiste de former une tripartite classique minoritaire au niveau fédéral.

Les présidents du PS (Paul Magnette) et du sp.a (Conner Rousseau), qui forment la première famille politique à la Chambre, avaient pris l’initiative d’entamer des consultations avec les huit autres partis qui ont accordé les pouvoirs spéciaux au gouvernement Wilmès pour gérer la crise du coronavirus. Selon les socialistes, une coalition, qui rassemble socialistes, libéraux et démocrates-chrétiens était «la seule option pour éviter la paralysie et le chaos», ont-ils indiqué mardi. Celle-ci devait toutefois obtenir un soutien de l’extérieur, à savoir des écologistes et/ou de la N-VA.

Dans un communiqué commun publié mercredi, MR, CD&V et Open Vld «prennent acte du fait que, suite au tour de consultations (mené par les socialistes), il ne soit pas possible d’entamer des négociations gouvernementales autour d’une coalition représentée par une majorité absolue à la Chambre des Représentants.»

«La famille socialiste a suggéré une alternative», ajoutent les trois partis. «Cette piste n’est pas privilégiée».

Tout en remerciant Paul Magnette et Conner Rousseau pour le travail accompli, «les présidents des trois partis du gouvernement fédéral annoncent reprendre la main et «tâcheront de trouver des partenaires supplémentaires à la coalition actuelle afin de dégager une majorité parlementaire qui mènera une politique de soutien et de relance efficace», concluent-ils.