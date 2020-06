VIDÉO | PS4 à 95€ dans un Lidl français: attroupement devant le magasin et intervention des gendarmes

Le magasin a été fermé et la vente de PS4 définitivement annulée. Montage ÉdA – Photos Twitter

Les forces de l’ordre ont dû intervenir mercredi matin pour disperser une foule de 500 personnes agglutinées devant un magasin qui proposait une promotion sur la console PS4 à Orgeval (Yvelines), a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Dès 8h, les gendarmes sont intervenus pour gérer l’afflux progressif de clients devant le supermarché Lidl censé ouvrir une demi-heure plus tard. «C’était tendu au moment de l’ouverture, on a engagé 70 personnes pour rétablir l’ordre et il a fallu repousser la foule», a précisé la gendarmerie.

L’enseigne, qui propose régulièrement des promotions sur des produits non-alimentaires, commercialisait la PS4 au prix de 95 euros au lieu de 300. Dans l’espoir d’en profiter, certains clients avaient même campé devant l’établissement, selon la gendarmerie.

😮 😮

La PS4 à 95€ chez LIDL ! 🔥

C'est une offre spéciale pour fêter l'ouverture d'un nouveau magasin en IDF, j'imagine même pas le bordel demain matin à l'ouverture 🙈

? https://t.co/rxBzy3rmTT ? #bonplan pic.twitter.com/9rKZ1rk0iX — Dealabs.com (@Dealabs) June 16, 2020

Diffusées sur les réseaux sociaux, des images de la foule massée devant l’entrée du magasin montrent l’usage de gaz lacrymogènes, qui «fait suite à un jet de bouteille sur un gendarme», selon la gendarmerie.

Ça gaze ! Et ça pique le nez / les yeux. Donc tout ça pour un #PS4 ! @lidlfrance Orgeval pic.twitter.com/lYH88ygrK8 — Olivier Dauvers (@Dauvers70) June 17, 2020

Un gendarme blessé, la vente annulée

L’enseigne Lidl a indiqué à l’AFP qu’«aucune communication émanant de Lidl n’a été faite sur cette vente» et qu’une «photo prise à titre privé annonçant la vente de PS4 à Orgeval a été malencontreusement relayée de façon très virale».

Le magasin a été fermé et la vente de PS4 définitivement annulée, a précisé Lidl.

Dans la cohue, une personne a fait un malaise et un gendarme a été blessé par un jet de bouteille.

À 10h30, environ 150 personnes étaient encore sur place selon les autorités et la situation était revenue à la normale.