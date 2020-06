Le cinéma en mode drive à La Louvière

Le coronavirus provoque le retour d’un mode de consommation du cinéma que l’on croyait révolu.

Le cinéma drive-in, ou ciné-parc, c’est un cinéma plein air qui permet de regarder un film projeté sur un écran géant depuis son automobile. Ce concept a connu son apogée dans les années 1950 et 1960 aux États-Unis. Et cet été, il semble bien parti pour connaître un retour en grâce en Europe, à la faveur de la pandémie de coronavirus.

Celle-ci nous impose de faire notre deuil des événements attirant la foule, comme les séances de cinéma en plein air qui ont essaimé durant l’été ces dernières années. Mais le drive-in, où chaque famille reste dans sa voiture pour assister à la séance, s’impose comme la solution alternative pour Central.

Du 3 au 7 juillet et du 25 au 29 août, le centre culturel louvérois proposera 10 séances de cinéma organisées sur le parking du Louvexpo. 10 grands classiques du cinéma seront projetés sur un grand écran installé sur le site, face au parking qui pourra accueillir 200 véhicules.

Central L’idée a germé au sein de l’équipe de Central durant le confinement. Alors que la crise du coronavirus a provoqué l’annulation de toutes les activités culturelles, on s’est remué les méninges pour pouvoir proposer des sorties au public en tenant compte de la nouvelle donne imposée par l’épidémie. Et le cinéma drive-in, qui permet de mater une toile sans se mêler à d’autres personnes, a émergé.

Réservation obligatoire

La programmation fait la part belle au cinéma américain de studio, spectaculaire et grand public: Gladiator, Ghostbuster, E.T., Beetlejuice ou encore le Dracula version Coppola. La programmation d’août est encore en cours d’élaboration.

Le cadre du Louvexpo sera réaménagé pour donner au site une ambiance vintage, rappelant les grandes heures du ciné-parc. Des animations, un bar et des foodtrucks seront mis à disposition avant la projection, qui démarrera une fois la nuit tombée. En cas de mauvais temps, des aménagements seront mis en place.

En pratique, la réservation par véhicule sera obligatoire via la billetterie de Central. Le prix sera de 15€ par véhicule, peu importe le nombre de passagers. A noter que la première projection, E.T., sera gratuite. Le placement des voitures se fera entre 20 h 30 et 21 h 30. Petite précision: le son sera retransmis par bande FM, que vous pourrez capter depuis votre autoradio.