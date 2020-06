Quatre braconniers interpellés après le massacre de Rafiki, célèbre gorille de montagne ougandais

Le corps mutilé de Rafiki, un gorille de montagne à dos argenté, a été retrouvé début juin aux abords du parc national de Bwindi, en Ouganda.

Il était l’un des gorilles les plus connus d’Ouganda et l’une des «vedettes» du parc national de l‘impénétrable forêt du Bwindi. Rafiki, un gorille de montagne à dos argenté, une sous-race en voie d’extinction, a sauvagement été tué par des braconniers.

Quatre personnes suspectées d’avoir pris part au massacre ont été interpellées, annonçait voici quelques jours l’Uganda Wildlife Authority. En aveux, l’un d’eux a prétexté la légitime défense, alors qu’ils étaient occupés à chasser l’antilope.

We have arrested four people over the death of Rafiki, the Silverback of Nkuringo Gorilla group in Bwindi Impenetrable National Park. They will be prosecuted in the courts of law. See statement below; pic.twitter.com/Hf17vfsmL3