VIDÉO | La chanson d'une troupe vocale d'Arlon fait le buzz sur les réseaux

La chanson interprétée par les enfants de Mini Chœur en portée, intitulée Nos vies entre nos mains, a atteint plus de 1100 vues.

C’est un très beau projet musical qui a su se concrétiser voici quelques jours.

Ce projet musical, il a été réalisé par certains jeunes choristes, âgés entre 6 et 13 ans, du groupe vocal Micro et Mini Chœur en Portée, situé à Arlon.

Martine Burnotte Ney de Nothomb est une des animatrices du groupe. Elle est également la maman d’Emeline qui, avec son chœur virtuel de 300 voix, a remporté le premier prix de l’émission de RTL «Belge à domicile – Quels talents!» Elle apporte quelques précisions sur ce projet. «Durant le confinement, nos jeunes choristes ont appris, virtuellement, la chanson «Nos vies entre vos mains.» Une chanson avec des paroles de Jean-Pol Mostade et avec une musique d’Alec Mansion. Cette chanson est adressée au personnel soignant. La volonté de la chanson est de remercier toutes les personnes qui soignent les autres au péril de leur vie et ce, malgré la fatigue. Chaque choriste a travaillé le morceau à son domicile avant de procéder à un enregistrement, avec l’aide des parents.»

À partir de là est née, avec l’aide de Anh, Jonathan, Manu et Martine, les animateurs de la troupe, une belle vidéo qui a déjà enregistré en quelques jours plus de 1100 vues sur internet.

Si la vidéo est disponible sur Youtube, et sur notre site internet, elle circule également sur les réseaux sociaux. Et des remerciements, parfois très émouvants, émanent régulièrement d’infirmiers et de soignants, très touchés par les remerciements venus des jeunes.

Composé d’une quarantaine de chanteuses et chanteurs juniors, la troupe Micro et Mini Chœur en Portée est un groupe vocal comme celui des aînés de «Chœur en Portée.»

Une troupe avec son répertoire propre, ses interprétations et ses chorégraphies.

Le groupe est ouvert à tous et à toutes à partir de 6-7 ans. Les répétitions ont lieu en période scolaire, tous les mardis, à la salle de la Tourbe d’or à Sampont. Deux groupes sont constitués pour l’apprentissage, ce qui permet de travailler de façon ludique et amusante.

Plus d’infos sur la troupe? 063 21 92 86 ou www.choeurenportee.be