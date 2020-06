Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Police Watch, site contre les violences policières en Belgique., a livré son rapport. Plus d’une centaine de témoignages, en tout, ont été recueillis par cet observatoire de la Ligue des droits humains. Reporters / QUINET

Des violences policières sur le sol belge ; Ils voulaient manifester devant Léopold II ; Euro 1984: la symphonie de Michel Platini … Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1 Le confinement a réduit de 26% les contacts avec le médecin généraliste

Les mesures d’urgence liées au Covid ont réduit de 26% les contacts avec le médecin généraliste, selon une étude Solidaris. La téléconsultation a permis d’atténuer la rupture avec les soins de première ligne.

2 Violences policières: «Il y a une culture de l’immunité»

Les interventions des polices belges échappent aux statistiques, mais le Comité P traite peu de plaintes pour racisme.Malgré les témoignages…

3 Nouvelle génération de pacemakers: plus petits et plus efficaces

L’UZ Leuven a implanté un nouveau type de stimulateur cardiaque miniature sans sonde, pour la 1re fois en Europe. Il y a moins d’effets secondaires, et on cela s’adapte à plus de patients.

4 Construire une piscine «presque olympique» à Louvain-la-Neuve, une bêtise?

Le bassin de la piscine à construire à Louvain-la-Neuve fera cinquante mètres de long et vingt-cinq mètres de large. Une taille qui en fera une des plus grandes piscines du royaume. Mais cela ne suffira pas à lui attribuer le label olympique.

5 Une librairie BD se déconfine avec des cartes à collectionner

Pour fêter les retrouvailles avec leurs clients et les fidéliser, les deux libraires d’Atomik Strip lancent une série de «trading cards».

6 Ils voulaient manifester devant Léopold II à Arlon, mais le bourgmestre refuse

Le groupe Nation Luxembourg souhaitait organiser un rassemblement devant la statue de Léopold II en hommage à ce dernier, ce dimanche après-midi à Arlon.

7 Le volcan du lac de Laach, à 100 km de Verviers, menace-t-il notre région?

Glees, petite commune située à 35 kilomètres de Coblence et à une centaine de kilomètres de notre frontière, sera-t-elle l’épicentre d’une catastrophe naturelle à même de redessiner partiellement l’Europe du Nord?

Les volcanologues se veulent rassurants, mais il n’en demeure pas moins que c’est là, au lac de Laach, dans la région de l’Eifel, que sommeille un volcan qui, s’il devait entrer en éruption, pourrait être aussi dévastateur que le Pinatubo (Philippines) en 1991.

8 La renaissance d’un musée à Liège: l’ex-MADmusée devient le Trinkhall museum

Le Trinkhall museum (ex-MADmusée) ouvre ses portes ce jeudi, à Liège. Il possède une collection de 3 000 oeuvres réalisées par des artistes souffrant d’un handicap mental.

9 Euro 1984: la symphonie de Michel Platini

Si les Bleus remportent leur premier grand tournoi lors de l’Euro 84, ils le doivent surtout à un n°10 au sommet de son art qui respirait la confiance.

10 Les Belges font aussi leurs courses de l’autre côté de la frontière

Sœurs jumelles, les deux Comines vivent de concert depuis des siècles. Le pont fermé et le Covid-19 ne vont pas empêcher les relations!

