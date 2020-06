La crise du coronavirus a poussé à la hausse le chiffre d’affaires de Colruyt

La chaîne de supermarchés Colruyt a enregistré, lors de son année comptable qui se terminait fin mars, une hausse de 1,6% de son chiffre d’affaires. Son bénéfice a augmenté de près de 13%. La crise du Covid-19, qui a éclaté à la fin de l’année comptable, a poussé le chiffre d’affaires à la hausse. Le dividende brut a augmenté de 4 centimes à 1,35 euro.

Certains éléments compliquent la comparaison avec les chiffres de l’année précédente. En raison de la crise du coronavirus, les magasins d’alimentation ont enregistré des volumes plus élevés, mais le chiffre d’affaires a baissé dans les ventes de produits non alimentaires et de carburant.

Colruyt a enregistré un chiffre d’affaires de 9,58 milliards d’euros, en hausse de 1,6%. Sur une base comparable, compte tenu des différents éléments exceptionnels, cela se traduit par une augmentation de 1,7%. Le bénéfice a atteint 431 millions d’euros, mais l’augmentation est principalement due aux éléments exceptionnels. Le résultat comparable n’a augmenté que de 8 millions, à 380 millions d’euros.

Les ventes au détail ont augmenté de 1,5% à 7,9 milliards d’euros. Les ventes de denrées alimentaires ont profité de la crise de la Covid-19 et de la thésaurisation associée au début de la crise. Le chiffre d’affaires de la chaîne Colruyt en Belgique et au Luxembourg a augmenté de 2,2%, mais sur base comparable la hausse a été de 0,7%. Les ventes des magasins Okay, Bio-Planet et Cru ont augmenté de 6%.

Le chiffre d’affaires du non-food a augmenté de 6,7%.

Colruyt ne fournit pas encore de prévisions pour 2020-2021. La société s’expliquera lors de l’assemblée générale prévue fin septembre.