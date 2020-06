Spike Lee, Servant, Charter, etc.: voici nos 5 choix streaming & VOD du 17 juin

Le mercredi, c’est (provisoirement) le jour de notre sélection streaming & VOD. Avec, ce 17 juin, des bidasses au Vietnam, une nounou pas comme les autres ou encore un camp de rééducation très américain. Notre «team cinéma» (la seule, la vraie) reste mobilisée pour vous dire ce qu’il faut en penser. Vous n’êtes toujours pas obligés de les croire. Mais bien de les lire.

1 Da 5 Bloods

VOD Film de Spike Lee. Avec Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Isiah Withlock Jr., Mélanie Thierry, Jean Réno et Chadwick Boseman. Durée: 2 h 35.

Ce que ça raconte

Quatre soldats noirs reviennent au Vietnam, 40 ans après la guerre, pour retrouver le corps d’un de leurs frères d’armes disparus.

Ce qu’on en pense

Spike Lee transforme ces retrouvailles entre bidasses en brûlot politique incendiaire. Mais le fait avec de gros sabots. Et oublie de nous raconter une histoire. Ça fait beaucoup.

2 Servant

Apple TV Série de Tony Basgallop. Avec Lauren Ambrose, Toby Kebbell et Nell Tiger Free (1 saison, 10 épisodes de 30 à 36 minutes).

Ce que ça raconte

Après la mort de leur bébé de 13 mois, un jeune couple engage une nounou pour s’occuper de leur «poupée reborn», un bébé en silicone qui facilite le deuil. Mais la nounou semble cacher sa vraie identité…

Ce qu’on en pense

Produit par M. Night Shyamalan (Le Sixième Sens), Servant déroute et fascine en même temps. Un régal pour les amateurs de séries glauques.

3 Charter

VOD Drame d’Amanda Kernell. Avec Ane Dahl Torp, Sverrrig Gudnason, Troy Lundkvist et Tintin Poggats Serri. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Ce qu’on en pense

4 Come as you are

VOD Romance dramatique de Desiree Akhavan. Avec Chloe Grace Moretz, Sasha Lane et John Gallagher Jr. Durée: 1 h 36.

Ce que ça raconte

USA, années 90. Surprise en train d’embrasser une fille du lycée, la jeune Cameron est envoyée dans un camp catholique qui se donne pour mission de ‘guérir l’homosexualité’…

Ce qu’on en pense

L’homosexualité n’est pas une maladie mentale, mais les «thérapies de conversion» sont pourtant une triste réalité… que Desiree Akhavan aborde avec fraîcheur et nonchalance dans ce film attachant.

5 Élite

Netflix Série dramatique de Carlos Montero & Dario Madrona. Avec Georgina Amoros, Itzan Escamilla et Miguel Bernardeau (3 saisons, 24 épisodes de 47 à 56 minutes).

Ce que ça raconte

Ce qu’on en pense

