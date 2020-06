Le confinement a réduit de 26% les contacts avec le médecin généraliste

Les mesures d’urgence liées au Covid ont réduit de 26% les contacts avec le médecin généraliste, selon une étude Solidaris. La téléconsultation a permis d’atténuer la rupture avec les soins de première ligne.

Dans quelle mesure le report des soins de santé jugés non essentiels couplé à la mise en place de la téléconsultation a-t-il impacté les contacts avec le médecin généraliste durant le confinement? La question est posée par le service Etudes de la mutualité Solidaris qui a analysé 2,4 millions de données de contact (tiers-payant et attestations de soins électroniques) de ses affiliés avec la médecine générale sur une période de 12 semaines (6 avant le 14 mars et 6 après).

1.Impact positif de la téléconsultation

Le nombre de contacts physiques avec le médecin traitant a diminué de 62% durant le confinement. De 235 000 contacts par semaine, on est passé à moins de 70 000 contacts par semaine en fin de confinement. Mais cette diminution a été compensée en partie par la téléconsultation: 80 000 contacts à distance en moyenne par semaine. La perte nette des contacts avec le médecin généraliste a ainsi été limitée à – 26%. «Le fait que l’Inami ait mis en place assez rapidement la téléconsultation et son remboursement a permis d’amortir la rupture avec la première ligne», analyse Jean-Marc Laasman, directeur du service études.

Bon nombre de médecins ont cependant continué à voir leurs patients, vraisemblablement des personnes atteintes de pathologies chroniques: 528 815 consultations ou visites pour 485 727 consultations à distance, entre le 14 mars et le 25 avril.

2. Fréquence et type de contacts

Parmi les 2.369.761 affiliés couverts dans cette étude, 632.874 ont eu au moins un contact avec un médecin généraliste entre le 14 mars et le 25 avril 2020, soit plus d’un sur quatre (27,4%). Si la majorité des affiliés n’ont eu qu’un seul contact (65%), 35% d’entre eux ont eu au moins 2 contacts sur la période et 5% ont même eu 4 contacts ou plus. Parmi les 219.519 ayant eu au moins deux contacts avec un médecin traitant, 37% ont eu recours uniquement aux téléconsultations, 33% uniquement aux consultations et visites alors que 29% d’entre eux ont combiné ces deux formes de contacts.

3. 48% de téléconsultations

La consultation à distance semble avoir été utilisée principalement (75%) pour la continuité des soins. Sur 485 727 contacts à distance, seulement 116 426 concernaient des patients potentiellement infectés par le Covid qui ont été envoyés par le médecin traitant vers un centre de triage pour y être dépistés.

4. Les patients chroniques moins impactés

Bonne nouvelle, la réduction des contacts avec le généraliste a été plus limitée pour les patients souffrant d’une maladie chronique, d’un handicap ou d’un problème de santé mentale. Durant le confinement, ce sont les affiliés sous antidépresseurs qui ont le moins réduit leurs contacts avec le médecin généraliste: moins 13,9%, soit deux fois moins qu’au sein de la population totale (-26,3%). Cette baisse oscille entre 18,1% et 19,5% pour les pathologies chroniques (diabète, maladies cardiaques, des voies respiratoires,…).