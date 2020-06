Il surfe sur un train et se fait électrocuter: le trafic ferroviaire entre la France et la Belgique à l’arrêt

Un «train surfer» est mort ce mardi après-midi, électrocuté en gare de Lille-Flandres. Conséquence : plus aucun train ne circule entre la France et la Belgique.

Plus aucun train vers et depuis la France ne circulait mardi depuis 16h à cause d’un «train surfer» qui s’est fait électrocuter en gare de Lille-Flandres, a indiqué Infrabel. Un «train surfer» est une personne qui se déplace à l’extérieur d’un train en marche.

«Ce sont des incidents assez rares, heureusement, mais dangereux, comme on peut le voir», a commenté un porte-parole d’Infrabel.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire belge n’était pas en mesure de préciser quand le trafic transfrontalier pourrait reprendre.