Huy: l’unité Covid-19 du CHRH est fermée depuis lundi

L’hôpital hutois reste cependant capable de prendre en charge un patient Covid-19 dans une de ses chambres d’isolement.

L’unité Covid-19 du Centre hospitalier régional de Huy (CHRH) est fermée depuis lundi. «Il n’y a plus un seul patient Covid-19 chez nous, confirme Jean-François Ronveaux, le directeur général de l’hôpital hutois qui a connu son pic le 1er avril avec 35 patients. Les services dans lesquels on avait réquisitionné de l’espace (NDLR: chirurgie orthopédique, clinique du sommeil, clinique de la douleur) vont en récupérer. On reprend la configuration normale avec, comme on le fait chaque année durant l’été, la fermeture d’une unité, ici le premier étage.»

Le CHRH reste, cependant, capable de prendre en charge un patient Covid-19 qui viendrait à se déclarer. «Il sera pris en charge et isolé dans une de nos 8 chambres à pression négative, assure le docteur Christophe Levaux, directeur médical. Depuis 15 jours, on était en dessous des 10 patients dont un seul en soins intensifs Covid-19.» Et si la 2e vague que personne ne souhaite devait arriver? «Les procédures sont en place et nous avons des stocks de matériel plus importants qu’il y a trois mois», rassure Jean-François Ronveaux qui évalue le fonctionnement du CHRH à 75% de son activité normale depuis le retour des consultations.

