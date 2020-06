Le Pass rouvrira ses portes ce mercredi 17 juin

Le Parc d’Aventures scientifiques de Frameries rouvrira ses portes mercredi, après la période de confinement. Le public sera accueilli du mercredi au dimanche sur réservation.

Les activités et expositions scientifiques et ludiques du Pass seront à nouveau accessibles au grand public dès le mercredi 17 juin, a confirmé ce jour la direction du parc framerisois. Des dispositifs sanitaires ont été mis en place sur l’ensemble du site de 12 000 m² pour permettre aux familles de circuler en risquant le moins de contacts possibles.

Une vidéo de sensibilisation sera notamment présentée au public à l’entrée du parc pour marquer l’importance du port du masque pour les plus de 12 ans. Des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés à l’entrée des 20 zones d’exposition et un fléchage au sol ponctue la distanciation sociale requise.

Au total, 85% des activités du parc, dont la plaine de jeux de plus de 3 000 m2, seront accessibles. Toutes les expositions seront ouvertes. Les animations pour le grand public se donneront principalement en extérieur sur le thème de la biodiversité. Dès le 1er juillet et jusqu’au 15 septembre, le Pass se dotera par ailleurs d’un nouvel «Escape Game», un jeu de rôles grandeur nature mêlant enquête, réflexion, fouille, et manipulation autour d’une thématique actuelle: «1 virus, 1 vaccin».

Changement de nom encore reporté

Un changement de nom pour le Pass avait été annoncé à la mi-2020 par la direction. Ce changement ne s’effectuera pas pour le moment, l’accent étant mis sur le fonctionnement et l’offre du parc, la qualité des animations et le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Rappelons qu’à l’origine, le changement de nom était prévu au début de l’année 2020…