Le tireur placé sous mandat d’arrêt

Un échange de tirs a éclaté, blessant l’un des policiers aux poumons et aux côtes. ÉdA FVH

Jose L., 69 ans, a été placé sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre sur un policier lors d’un différend familial dimanche dernier.

Plusieurs équipes de la police locale, ainsi que des renforts de la zone de Charleroi sont intervenus dimanche dernier, en fin de matinée, à la rue de la Vallée à Wayaux (Les Bons Villers). La police a été requise sur les lieux pour un différend familial entre le suspect et sa femme. «Il s’agit d’un couple qui est séparé depuis trois ans, mais qui vit encore sous le même toit», a précisé Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi. La dispute a éclaté dans la rue, au moment où l’épouse promenait son chien. «Elle s’est poursuivie dans la rue jusqu’au retour au domicile selon plusieurs voisins.»

L’une des filles du couple est intervenue pour calmer la situation. La police a, dans le même temps, été requise sur les lieux. «Elle a longuement discuté avec son père et a réussi à le calmer.» Lorsque les policiers interviennent sur les lieux, le suspect se montre à la fenêtre de l’habitation avec un calibre 22 chargé et détenu illégalement. L’enfant du suspect rentre dans le domicile, suivie par les policiers, par le garage. Ces derniers se trouvent confrontés dans les escaliers face au sexagénaire. Un échange de tirs éclate, blessant l’un des policiers aux poumons et aux côtes.

Jose L., 69 ans, a été touché à l’abdomen. Ce dernier a pu être entendu sur les faits et a été placé sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre. Il comparaîtra ce mercredi devant la chambre du conseil de Charleroi, assisté par Me Fabian Lauvaux. Le policier blessé fait lui l’objet d’une procédure particulière, afin de déterminer s’il a agi ou non en état de légitime défense.