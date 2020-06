Le trafic aérien de loisir majoritaire dans les aéroports régionaux en mai

Si le trafic aérien commercial s’est effondré ces derniers mois en raison de la crise du coronavirus, celui de loisir a par contre énormément augmenté, signale mardi Skeyes, l’entreprise publique chargée du contrôle de l’espace aérien belge.

Cela a particulièrement été le cas dans les aéroports régionaux, où ces vols de loisir ont été majoritaires durant le mois de mai.

Skeyes est responsable de la sécurité, tant pour les vols avec des avions pour le transport commercial de passagers ou de fret que ceux avec des avions de tourisme, plus petits, à usage récréatif et pour la formation des pilotes.

Depuis la mi-mai, ces vols dits VFR sont à nouveau autorisés et ont augmenté dans tous les aéroports du pays, en particulier dans les infrastructures régionales. Ils y ont même représenté la majorité du trafic: 91,7% à Courtrai, 71,7% à Ostende, 78,8% à Charleroi et 80,4% à Anvers.

Pendant la crise du coronavirus, les pilotes ont eu plus de temps libre pour pratiquer leur hobby et le beau temps leur a donné de nombreuses occasions de le faire, analyse Skeyes. En outre, l’espace aérien était plus souvent disponible pour leurs vols.

L’entreprise chargée du contrôle de l’espace aérien dit avoir été «très occupée» dernièrement pour mener à bien cette mission vu les conditions sanitaires. Elle rappelle ne recevoir aucune rémunération pour les services prestés au secteur récréatif.