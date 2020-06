VIDÉO | Comment réagissent les hommes face à la drague féminine en rue?

La chaîne belge «Would You React?» a demandé à trois actrices d’accoster et de draguer des hommes dans la rue afin d’analyser leur réaction.

Spécialiste des expériences sociales en tous genres, la chaîne «Would You React?» a, cette fois, souhaité s’attaquer à la drague en rue en inversant les rôles. En effet, le collectif de Jonathan Lambinet a voulu changer les codes en demandant à trois filles d’accoster des garçons.

Dans notre société, c’est souvent à l’homme qu’incombe ce rôle. Du coup, comment réagissent les hommes face à la drague féminine? Méfiants dans un premier temps, les deux premiers candidats finissent par céder aux avances des trois actrices, tout en se montrant respectueux. Interrogés par la suite, ils ont déclaré être surpris de s’être fait draguer. «On le voit mais pas souvent. Normalement c’est l’inverse.»

«Les hommes ont un rapport au sexe quotidien»

Mais face à cette drague un peu lourde, pourquoi ces garçons finissent-ils par apprécier? «Les hommes ont un rapport au sexe qui est quotidien. Plusieurs fois par jour, ils ont leur sexe en mains, c’est naturel chez eux. Les femmes n’ont pas la même relation avec leur sexe», explique la sexologue Véronique Callewaert.

«Ce n’est pas encore acquis dans leur cadre de référence que c’est du harcèlement de type sexuel. Si tous les jours, ça leur arrivait, ils finiraient par considérer cela comme du harcèlement», ajoute-t-elle.

Un constat à l’image du troisième participant à l’expérience, qui se montre plus catégorique en refusant les avances insistantes, et en quittant les lieux. «Un homme peut aussi s’exprimer et dire: ‘ça suffit.’»

Pour le dernier test, les actrices sont tombées sur un duo d’hommes bien plus accommodants, qui ont multiplié les allusions sexuelles et pris le dessus en proposant aux filles de prendre un taxi et de se rendre chez elles. «Ce sont les garçons qui draguent les femmes en général. Ça fait du bien, ça remonte l’ego», explique l’un d’entre-eux avant que son ami s’emporte face au fait d’avoir été filmé et menace de détruire la caméra.

Quelle place pour l’homme et la femme dans la société?

Selon Jonathan Lambinet, l’objectif de cette vidéo, déjà visionnée plus de 280.000 fois, est de faire réfléchir, de se questionner sur la place de la femme mais aussi celle de l’homme dans notre société. «On y explique que, bien sûr, l’homme doit laisser plus de place à la femme dans la société aujourd’hui, mais que la femme peut, elle aussi, contribuer à l’amélioration de la relation homme/femme: ce qui est un discours peu entendu actuellement.»