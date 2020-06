PlayStation 5: les 5 infos essentielles sur la nouvelle console de Sony

Sony livre de plus en plus de détails sur les contours de sa PS5 attendue fin d’année 2020.

Sony contre Microsoft. PlayStation 5 contre Xbox Series X. La guerre des consoles de salon reprendra de plus belle fin 2020.

Le jeudi 11 juin, le constructeur japonais s’est fendu d’une longue présentation en ligne de la PS5 et de ses jeux. Dans les jours qui ont suivi, les architectes de la machine ont livré des informations complémentaires à l’heure de dissiper les zones d’ombre.

Que nous réserve la PlayStation 5? Retrouvez ci-dessous les 5 infos à retenir.

1. Deux modèles, deux logiques

C’est une surprise. Sony distribuera deux modèles de PlayStation 5 correspondant à deux logiques, deux philosophies.

Privée du moindre lecteur de disque, la PlayStation 5 Digital Edition s’appuiera exclusivement sur les jeux achetés et téléchargés en ligne sur le PlayStation Store. Microsoft avait déjà tenté le pari de la dématérialisation avec la Xbox One S All Digital.

La deuxième PlayStation 5 bénéficiera des services d’un lecteur de disques Blu-ray Ultra HD. Ce modèle est destiné à ceux qui préfèrent acheter leurs jeux dans le commerce et/ou qui souhaitent lire de films au format Blu-ray Ultra HD.

À gauche, la PlayStation 5 vierge du moindre lecteur de disques. A droite, la PS5 classique avec son lecteur Blu-ray Ultra HD. Sony

2. Le design massif controversé

Ça ne fait aucun doute. Même si Sony n’a pas dévoilé les mensurations de la machine, la PlayStation 5 sera massive, encombrante.

Pour comparer la taille de la PS5 à celles de la PlayStation 4 Pro, de la Xbox Series X et de la Xbox One X, des Internautes et des sites spécialisés se sont concentrés sur un point de comparaison: le lecteur de disques, dont la longueur est censée être similaire d’une console à l’autre.

Ils se sont basés sur cet élément pour mettre à l’échelle les images des différentes machines:

Selon le site américain IGN, la PlayStation 5 sera haute de 40 centimètres une fois posée à la verticale, contre 32,7 centimètres pour la PlayStation 4 Pro. IGN

Sony n’exclut pas de commercialiser une édition noire de la PS5, plus en phase avec le coloris des précédents modèles. Le fabricant précise aussi que le design sera très flexible et ouvert aux modifications au moment de concevoir des éditions spéciales.

3. La réalité virtuelle zappée

C’est le grand absent de la présentation de la PS5: le casque de réalité virtuelle PlayStation VR. Si Sony assure timidement que l’ancien casque de la PS4 sera compatible avec la PlayStation 5, force est de constater que le silence qui entoure la technologie inquiète.

Le fabricant japonais n’a présenté aucun jeu PS5 conçu pour tirer parti de la VR (réalité virtuelle) là où les plus optimistes espéraient l’annonce d’une nouvelle édition, plus puissante, du PlayStation VR.

Force est de constater que la VR stagne ces dernières années. Son effet de mode ressemble à celui de la détection des mouvements sur Wii, Xbox Kinect et PlayStation Move, abandonnée du jour au lendemain avec l’arrivée d’une nouvelle génération de consoles.

Sony a présenté des accessoires pour la PS5 (casque, télécommande, station de charge, caméra) mais pas de nouvelle édition du casque PlayStation VR. Sony

4. Des jeux qui n’impressionnent pas

La présentation dans la soirée du 11 juin de 28 jeux en développement sur PS5 nous a clairement laissés sur notre faim.

Les exclusivités sont rares, les claques visuelles également. Sony mise notamment sur l’éternel retour de… Grand Auto Theft V dans une édition revue, corrigée, améliorée. Au point d’essayer de nous faire oublier que le titre originel sur… PS3 date de 2013!

Seule éclaircie dans la grisaille: Horizon Forbidden West, la suite prometteuse et somptueuse de l’un des meilleurs jeux de la PlayStation 4, Horizon Zero Dawn.

5. Les prix en fuite

Sony n’entend pas communiquer dans l’immédiat les prix des deux modèles de PlayStation 5. Par contre, le fabricant entre dans la période des précommandes auprès des distributeurs afin d’évaluer la demande et de planifier la production.

Les grandes enseignes commencent à recevoir des indices sur les tarifs. Les premières fuites, dont une publication éphémère sur le site d’Amazon, laissent entrevoir les prix suivants:

- PlayStation 5 classique avec lecteur Blu-ray Ultra HD: 499€

- PlayStation 5 Digital Edition: 399€

Un autre site réputé a par contre temporairement étiqueté la PlayStation 5 classique à… 699€.