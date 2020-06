La situation des professions libérales reste «très préoccupante»

La reprise est également lente du côté des professions libérales, dont la situation reste «très préoccupante», relève mardi l’Union des classes moyennes (UCM) dans un communiqué. Près d’un travailleur sur deux fait encore face à une activité fortement réduite.

Septante pour cent des titulaires de profession libérale disaient avoir beaucoup de moins de travail qu’au début de la crise, rappelle l’UCM. Trois mois plus tard, début juin, ils sont encore 43% dans le cas, tandis que 33,5% ont une activité «réduite», selon la dernière enquête à laquelle ont participé 703 répondants des secteurs médical, du chiffre, du juridique et des métiers techniques. Quinze pour cent sont revenus à la normale et 8,5% ont plus de travail qu’avant.

Dans beaucoup de ces professions, la proximité physique avec la personne est indispensable et les mesures de sécurité empêchent un fonctionnement normal, constate l’UCM.

Le pessimisme reste de mise, puisque 48% des répondants estiment que cette situation de moindre activité va se prolonger. Près de 25% travaillent avec moins de personnel qu’il y a trois mois. Ils sont 6% à avoir déjà dû licencier et cette proportion risque d’augmenter sensiblement, prévoit l’Union des classes moyennes.

Malgré les mesures et les engagements des banques, 41% jugent l’accès au crédit trop difficile. L’insuffisance de la demande est un problème pour 45% des titulaires de professions libérales.