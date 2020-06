Dix-huit mois de prison ferme pour avoir volé une aide-soignante dans un home à Couvin

Une peine de 18 mois de prison ferme a été prononcée mardi par le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d’un jeune homme de 21 ans poursuivi pour un vol commis le 13 mai 2018 à Couvin.

Le prévenu avait pénétré dans le home Saint-Jospeh et avait visité toutes les pièces accessibles. Dans l’une d’elles, il avait trouvé le sac à main d’une aide-soignante et s’en était emparé.

«Le sac contenait la clé de sa voiture à l’intérieur, qu’il a emportée. Diabétique, ma cliente a fait un malaise et a dû se rendre à l’hôpital. Elle a aussi perdu son portefeuille qui contenait 50 euros ainsi que tous ses documents», avait plaidé la partie civile lors de l’audience.

Le prévenu se trouvait en état de récidive. Il avait déjà été condamné à une peine de six ans de prison ferme, en août 2018 par le tribunal correctionnel de Dinant, pour des faits de violences conjugales qui avaient eu lieu entre le 1er janvier 2016 et le 1er décembre 2018 à Couvin. Une scène particulièrement violente était ressortie de ce dossier. Le prévenu avait frappé sa compagne avec un bâton et l’avait également lacérée sur tout le corps avec un couteau.