Le coronavirus est toujours présent en Wallonie picarde

On en est à 1 472 cas avérés de Covid-19 depuis le début de l’épidémie en Wallonie picarde.

Les 32 cas de cette semaine doivent inciter à la prudence: le virus n’a pas disparu. Comme on s’y est habitué depuis assez longtemps, c’est à Mouscron qu’il reste en embuscade avec 16 nouveaux cas. On en compte 7 à Tournai, 4 à Péruwelz, 3 à Estaimpuis et 1 à Brunehaut et Leuze.

Dx communes sans nouveau cas depuis deux semaines

Par contre et ça, c’est très encourageant, dix des vingt-trois communes de Wallonie picarde n’ont plus enregistré aucun nouveau cas depuis quinze jours. Il s’agit d’Ath, Belœil, Bernissart, Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Flobecq, Mont-de-l’Enclus, Pecq et Rumes..