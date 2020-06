Le salon Valériane, prévu en septembre, annulé

L’édition 2020 du salon Valériane, dédié au bio, est annulée, annonce mardi l’association Nature et Progrès, organisatrice de l’événement. Celui-ci devait se tenir début septembre à Namur Expo.

L’annulation est motivée par «les nombreuses incertitudes sanitaires, économiques et sociales», expliquent les organisateurs dans un communiqué. L’ASBL Nature et Progrès a estimé qu’elle ne pouvait proposer l’événement dans des conditions optimales en raison des «difficultés d’organisation liées aux mesures sanitaires contraignantes, (de) l’incapacité à évaluer la réponse des visiteurs, (de) l’inquiétude des exposants et (du) risque sanitaire pour tous».

Le salon Valériane s’affiche en vitrine du bio depuis 35 ans et le thème de l’édition 2020 devait être «Dès demain, du 100% bio et fait maison». L’association souhaite d’ailleurs poursuivre ses actions dans ce sens et «présenter des pistes de solutions pour améliorer nos comportements vis-à-vis de l’alimentation, de l’agriculture et de l’habitat». Elle compte «proposer une édition innovante et exceptionnelle en septembre 2021».

Les organisateurs donnent également rendez-vous aux amateurs du bio du 3 au 5 septembre 2021 à Namur Expo.