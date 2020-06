Deux et trois ans requis contre des Sérésiens poursuivis pour culture de cannabis

Le parquet a requis, mardi, devant le tribunal correctionnel de Verviers, des peines de deux et trois ans de prison à l’encontre de Sérésiens, respectivement âgés de 53 et 30 ans, poursuivis pour avoir monté, à Pepinster, une culture de 1.641 plants de cannabis, démantelée en janvier 2019 après le vol de la dernière récolte.

En janvier 2019, les exploitants d’un hangar situé à Pepinster avertissaient le propriétaire de l’espace voisin que la porte de son entrepôt était grande ouverte. Les policiers y avaient ensuite découvert deux chambres professionnelles et des restes d’une culture fraichement récoltée à la va-vite: les deux prévenus avaient été braqués et délestés de leur récolte.

L’enquête avait rapidement permis d’établir que le bail de location était établi depuis un an au nom d’un Sérésien de 53 ans. L’enquête de voisinage avait permis de déterminer que les individus menaient des activités illégales, utilisant beaucoup plus d’électricité que de besoin. Les occupants, qui louaient de nombreux véhicules pour transporter leur matériel, arrivaient tardivement dans la journée et repartaient au petit matin.

Fuite en Sicile

Le quinquagénaire, qui s’occupait du bail, avait été reconnu sur les lieux en compagnie d’une deuxième personne, identifiée plus tard comme son neveu, une jeune homme de 30 ans impliqué dans des faits de culture de cannabis quelques années auparavant.

Interpellé à Charleroi au moment d’embarquer pour la Sicile, le quinquagénaire avait d’abord nié les faits avant de reconnaître son implication, sans pour autant donner aux autorités l’identité de son complice. Localisé en Sicile pour fuir les représailles du réseau, ce dernier s’était finalement livré à la police belge en janvier dernier. Il aura nié toute implication jusqu’à ce que son ADN ne soit retrouvés dans la plantation de Pepinster.

Les deux prévenus reconnaissent les préventions mais expliquent être des hommes de paille d’un réseau. Ils sollicitent, pour le trentenaire, un sursis probatoire et, pour le quinquagénaire, une peine de travail.

Le jugement sera rendu le 30 juin.