Nintendo vous offre un jeu Switch pour garder la forme

Nintendo vous pousse à faire de l’exercice via ses consoles depuis la sortie de Wii Fit en 2007. G.L.

Les développeurs confinés pensent à vous et à votre condition physique.

Comment s’occupent les développeurs Nintendo confinés au Japon? En assemblant une petite application sportive gratuite pour Switch. Nom de code: Jump Rope Challenge.

«Jump Rope Challenge a été conçu au Japon par un petit groupe de développeurs de Nintendo travaillant depuis chez eux, pour ajouter un peu de mouvement et de fun à leur quotidien», explique la firme japonaise.

Gratuit et sympathique, Jump Rope Challenge est disponible au téléchargement sur le Nintendo eShop de la console Nintendo Switch. «Faites une petite pause sportive!», insiste le petit programme. «Faites semblant de sauter à la corde!»

Le petit programme Jump Rope Challenge restera disponible gratuitement sur l’eShop de la Nintendo Switch jusque fin septembre 2020. Nintendo

Il suffit d’empoigner les manettes Joy-Con et de commencer à sauter pour que le petit lapin affiché à l’écran commence à chiffrer votre performance. Défi à relever: 100 sauts dans le plus court laps de temps possible.

Si vous redoutez de déranger les voisins, Nintendo précise que «plier les genoux ou bouger les bras permet de marquer des points sans faire de bruit.»

Pour les propriétaires d’une Nintendo Switch Lite, «vous devez disposer d’une paire de manettes Joy-Con pour jouer à certains exercices et l’utilisation du support de recharge Nintendo Switch inclinable est recommandée.»