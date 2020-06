Kompany attire à Anderlecht un nouveau directeur de la performance

Vincent Kompany a attiré à Anderlecht le Britannique Damian Roden, nouveau directeur de la performance du club bruxellois.

«C’est un privilège de rejoindre Anderlecht et d’aider ce club historique à retrouver son glorieux passé», a tweeté Roden. «Un tout grand merci à Vincent Kompany pour l’invitation, j’ai vraiment hâte de travailler à nouveau avec toi. Le but ultime… la Ligue des Champions», a-t-il ponctué.

Privileged to be joining @rscanderlecht and attempt to help restore this historic club to its former glory years...huge thank you to @VincentKompany for the invitation, I look forward to working with you again! The ultimate aim...Champions League🏆#togetherweareinvincible pic.twitter.com/3vUAmuggc9