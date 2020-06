VIDÉO | Diego Maradona «fier» de son «ami» Dries Mertens

Dries Mertens est devenu samedi le meilleur buteur de l’histoire de Naples, avec 122 buts. Avec les compliments de la légende argentine du club et du foot mondial.

Buteur face à l’Inter Milan samedi en Coupe d’Italie, Dries Mertens a dépassé le Slovaque Marek Hamsik pour devenir le seul meilleur buteur du Napoli. Une performance qui a valu au Diable rouge les félicitations de Diego Maradona, la légende du club italien.

«Dries, mon ami, je suis fier de toi, je suis fier que tu aies battu le record. Cela montre que Naples est de plus en plus fort. J’espère que ton équipe sera plus forte que la mienne, afin que les Napolitains puissent de nouveau fêter un titre», a déclaré Maradona, maillot 14 de Mertens en mains, dans une video postée sur son compte Instagram et que Dries Mertens a partagée sur son compte Twitter en le remerciant pour ces «gentils mots».

Thanks for your kind words! 💙 Forza Napoli Sempre pic.twitter.com/tlTBeI58oh — Dries Mertens (@dries_mertens14) June 15, 2020

Le Diable rouge avait égalé le record de 121 buts détenu par Hamsik le 25 février dernier lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Le 23 octobre dernier, il avait dépassé Diego Maradona qui avait inscrit 115 buts pour Naples.

Mertens, 33 ans, était arrivé chez les ‘Paternopei’ en 2013 en provenance du PSV Eindhoven. Il a joué samedi son 310e match sous le maillot napolitain. Malgré des rumeurs de départ, l’ailier des Diables rouges devrait prolonger son contrat à Naples.