Deux nouvelles attaques contre des statues à Ixelles

Deux nouvelles statues ont été vandalisées ce week-end à Ixelles.

La police est intervenue samedi matin pour le tag «Abolish racism monument» inscrit sur la statue Léopold II situé rue de Belle-Vue à Ixelles et samedi après-midi pour de la peinture rouge sur la celle du général Storms qui se trouve dans le square de Meeûs à Ixelles, a indiqué lundi la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere.

Le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis avait pourtant annoncé fin mai qu’il avait été décidé d’envoyer la statue du général Storms à l’Africa Museum situé à Tervuren, justement pour revoir la version de la colonisation proposée à voir dans l’espace public et pour contextualiser le rôle de ce militaire dans un lieu dédié à l’histoire et à sa compréhension.

Une demande de permis d’urbanisme avait été introduite en ce sens en avril. Le bourgmestre d’Ixelles avait cependant défendu que cette réflexion menée sur l’espace public n’irait pas jusqu’à toucher aux représentations de Léopold II, «qui certes a un côté contestable pour ce qui s’est passé en Afrique, mais qui reste un des rois de Belgique», selon ses mots.

Pour rappel, dans la nuit de jeudi à vendredi, des activistes ont dégradé avec de la peinture rouge un buste de Léopold II au square du Souverain à Auderghem, des plaques de rue de l’avenue Léopold II à Molenbeek-Saint-Jean et un buste du roi Baudouin devant la cathédrale à Bruxelles.

La statue de Léopold II située sur la place du Trône à Bruxelles a été vandalisée plus tôt dans la semaine dernière, de même qu’une autre de ses représentations à Ekeren.

Le mouvement Black Lives Matter et une nouvelle pétition visant à retirer les statues de Léopold II de l’espace public ont relancé les actes de vandalisme et les discussions sur les représentations dans l’espace public à la gloire des acteurs du passé colonial de la Belgique ainsi que sur le lien entre ce passé et le racisme persistant aujourd’hui.