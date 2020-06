Jean-François Gillet signe pour une dernière saison en Rouche

Teste physiques et officialisation de sa prolongation de contrat, au menu de Jean-François Gillet, ce lundi. Photo News

À 41 ans, le troisième gardien du Standard prolonge son bail à Sclessin d’une saison avant une deuxième carrière toute tracée.

C’était dans l’air et c’est maintenant officiel: le Standard et Jean-François Gillet ont prolongé d’un an le bail qui les lie. Revenu à Sclessin à l’été 2016, le gardien liégeois de 41 ans passera une cinquième saison consécutive dans le noyau A rouche, avant une deuxième carrière déjà planifiée dans la formation des gardiens au Standard.

Cours d’entraîneur

«Durant cette ultime saison au sein de notre effectif professionnel, Jean-François continuera les cours d’entraîneur avant de rejoindre notre centre de formation pour continuer d’aider son club de cœur sur un autre terrain, celui de la formation», fait savoir le Standard dans son communiqué.