Covid-19: un cas suspect à l’École des Sports (Mouscron)

Une institutrice de 6e primaire de l’École des Sports présente des symptômes du coronavirus. Elle était écartée depuis vendredi. Le résultat du test est attendu pour demain.

Le coronavirus continue bel et bien à circuler à Mouscron… et pourrait avoir touché une institutrice de 6e primaire de l’École des Sports.

Un proche de l’institutrice positif

«Elle a effectué le test, et le résultat devrait être connu d’ici demain, précise David Vaccari, échevin de l’Instruction Publique de la Ville de Mouscron. Cette institutrice avait déjà souhaité être écartée de manière préventive et être mise en quarantaine dès vendredi matin, après avoir appris que l’un de ses proches avait été diagnostiqué positif au Covid-19. Vendredi, elle ne ressentait aucun symptôme. Les symptômes sont apparus dimanche soir.»

La bulle et les gestes barrières respectés: un risque de contamination moindre

Ce lundi, en collaboration avec la médecine scolaire, la cellule sécurité intégrale et intégrée de la Ville de Mouscron a pris la situation en main. «Même si nous n’avons pas encore le résultat du test, nous avons souhaité agir le plus rapidement possible et prendre les devants, ajoute David Vaccari. Nous avons prévenu l’ensemble des parents afin qu’ils puissent faire preuve de prudence et de précaution par rapport aux contacts possibles des enfants avec d’autres personnes dans les jours à venir.»

L’échevin mouscronnois souligne également que tout a été mis en plus pour réduire au maximum le risque de contamination au sein de l’établissement scolaire. «Il y a neuf élèves dans la classe de l’institutrice en question, et ils ont respecté le principe de la bulle, relève-t-il. À l’école, ils ne côtoyaient pas les autres élèves. L’institutrice portait également, tout le temps, un masque. Les gestes barrières ont été respectés. Et, il est important de noter que la contamination ne s’est pas produite au sein du milieu scolaire, mais bien dans la sphère privée de l’institutrice.»

Si le résultat du test s’avère positif, les élèves devraient être testés. «Ce sera le travail de la cellule de tracing qui devra prendre contact avec les personnes que l’institutrice a côtoyées, et donc avec ses élèves et leurs proches. Elle devra procéder sphère par sphère… pour limiter le risque d’autres contaminations.»

Aucune fermeture d’école n’est envisagée. Les élèves de 6e primaire peuvent continuer à fréquenter l’école.