Netflix perd une série culte, terrifiante, envoûtante

Le leader mondial du streaming supprimera des programmes renommés ces prochaines semaines.

C’est une perle parfois sous-estimée qui se prépare à quitter discrètement Netflix. Le samedi 20 juin 2020, le service de streaming supprimera les trois saisons de la série américaine Penny Dreadful.

En 27 épisodes, ce feuilleton élégant ancre son intrigue fantastique au cœur de l’époque victorienne. À Londres en 1891, Vanessa Ives (Eva Green) dirige une équipe censée lutter contre une menace mystique qui massacre la population.

Au fil de l’intrigue, le scénario captivant convoque de personnages mythiques de la littérature classique: Victor Frankenstein, Dr. Jekyll, Abraham Van Helsing, Dorian Gray… Gothique et terrifiante, la série hérite en bonus d’un épisode final brillant.

Aux USA, la chaîne américaine Showtime diffuse depuis le 26 avril 2020 un spin-off baptisé Penny Dreadful City of Angels. Los Angeles en 1938 remplace le Londres victorien de 1891.

+ Vidéo ci-dessous: la bande-annonce de Penny Dreadful

En marge du retrait de Penny Dreadful, le catalogue belge de Netflix subira d’autres pertes majeures d’ici la fin du mois de juin 2020. Passeront bientôt à la trappe: 14 films, 9 séries (115 épisodes), 1 documentaire.

Découvrez ci-dessous le calendrier des programmes qui quitteront bientôt Netflix Belgique.

16 juin 2020

Films: Turbo (animation), The Thing (2011), Jarhead, Sea People, The Best Man Holiday, Land of the Lost, Honey, Bring It On Again, American Pie PresentsBand Camp, Billy Madison, Ray

Documentaire:The Real Miyagi

En 2005, le film Jarhead avec Jake Gyllenhaal adapte les mémoires d’un soldat qui a vaincu l’attente interminable dans le désert de la guerre du Golfe (1990). Internet

20 juin 2020

Film:Amar Akbar & Tony

Séries: Secret (saison 1), Penny Dreadful (saisons 1 à 3), Orange Marmalade (saison 1)

Série documentaire:The Vietnam War (saison 1)

22 juin 2020

Films:Bokeh, XX

28 juin 2020

Séries:Further Tales of the City (saison 1), More Tales of the City (saison 1)

29 juin 2020

Série:Sassy, Go Go (saison 1)

30 juin 2020

Séries:Elementary (saison 6), Limitless (saison 1)