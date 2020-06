Lucky Luke s’attaque à la ségrégation raciale: le prochain album mettra en avant les Afro-Américains

Les Noirs américains n’apparaissaient que très peu dans les albums précédents. Une tendance qui est sur le point de changer avec «Un cow-boy dans le coton».

Le changement n’est pas lié à la mort de l’Américain Georges Floyd, mais il a le mérite d’être souligné. Le prochain album de Lucky Luke, le cow-boy solitaire qui «tire plus vite que son ombre», va mettre en avant les Noirs américains. Une première! L’annonce a été faite sur Twitter par Jul, le scénariste français de la série créée par le Belge Morris il y a plus de 70 ans.

Lucky Luke et les Noirs ? Ça n’existait pas et il était temps ! Le prochain album « Un Cow-boy dans le coton » plonge pour la première fois la série dans le Sud ségrégationniste... Rendez-vous en octobre pour cette petite révolution qu’on attendait! @EditionsDargaud pic.twitter.com/gEFtNOGCIC — Jul_auteur (@jul_auteur) June 15, 2020

«Les histoires de Lucky Luke sont censées se dérouler durant la guerre de Sécession et au-delà, pourtant jamais les Afro-Américains ne sont représentés dans les albums, sauf de manière marginale», a expliqué Jul à l’agence de presse française.

Planche de l’album «En remontant le Mississippi» Image Twitter

Au fil des 80 albums de la série, les Noirs font en effet des apparitions sporadiques, souvent sans parole. C’est le cas par exemple du majordome du président dans plusieurs albums ou des ouvriers dans «En remontant le Mississippi».

L’album «Un cow-boy dans le coton» (48 pages, 10,95 euros), dessiné comme les précédents par Achdé, sortira le 23 octobre chez Lucky Comics.

La couverture de l’album montre Lucky Luke, arme au poing, dans un champ de coton aux côtés d’un shérif noir. À l’arrière-plan, on distingue les figures inquiétantes de quatre membres du Ku Klux Klan avec des torches allumées.

Une grande première pour la série

L’histoire se déroule en Louisiane et plonge pour la première fois la série dans le Sud ségrégationniste. Lucky Luke a hérité d’une immense plantation de coton et va devoir lutter contre les puissants de la région et contre la ségrégation raciale. Il est, contre toute attente, épaulé par les Dalton et par les Cajuns du bayou, ces Blancs laissés-pour-compte de la prospérité du Sud.

Mais ce sera seulement grâce à l’aide d’une étonnante figure du Far West que Lucky Luke réussira à rétablir la justice: Bass Reeves, personnage authentique mais oublié qui fut le premier shérif adjoint noir à l’ouest du Mississippi.

Né dans une famille d’esclaves, Bass Reeves était considéré comme l’une des meilleures gâchettes de son temps. Il compte à son actif l’arrestation de plus de 3.000 criminels.