Streaming: l’évolution ridicule du catalogue Apple TV+

Le catalogue belge d’Apple TV+ au 15 juin 2020

Films (2): The Banker, Hala

Séries (20):Défendre Jacob (8 épisodes), The Morning Show (10 épisodes), Home Before Dark (10 épisodes), Histoires fantastiques (5 épisodes), Truth Be Told (8 épisodes), Trying (8 épisodes), See (8 épisodes), Dickinson (10 épisodes), Mythic Quest Le festin du corbeau (10 épisodes), Little America (8 épisodes), Le secret de la plume (13 épisodes), Servant (10 épisodes), For All Mankind (10 épisodes), Fraggle Rock Tous en chœur! (jeunesse, 6 épisodes), Helpsters (jeunesse, 13 épisodes), Central Park (série animée, 4 épisodes), Snoopy dans l’espace (série animée, 12 épisodes), Lettre à… (série documentaire, 10 épisodes), Visible out on Television (série documentaire, 5 épisodes), Home (série documentaire, 9 épisodes)

Documentaires (2): Beastie Boys Story, The Elephant Queen

Moyen métrage:Nous sommes là (animation)

Talk-show:Oprah’s Book Club (5 épisodes)