Le harcèlement sexuel en rue ciblé par la plateforme «Safer Cities»

Plus de 1 500 lieux, dont certains à Anvers, Bruxelles et Charleroi, ont déjà été signalés depuis le lancement du dispositif fin 2019 (photo d’illustration). Racle Fotodesign – stock.adobe.com

Plan International Belgique appelle lundi les jeunes à indiquer, sur une plateforme digitale, les lieux publics où ils ont été victimes de harcèlement sexuel dans les villes de Bruxelles, Anvers et Charleroi. Plus de 1 500 lieux ont déjà été signalés depuis le lancement du dispositif «Safer Cities» fin 2019.

Après l’épidémie de coronavirus et la période de confinement, l’organisation de protection des droits de l’enfant Plan International Belgique plaide pour un «retour à la normale» sans harcèlement sexuel.

«Ces derniers mois, nous sommes tous restés chez nous. Pourtant, le nombre de témoignages de harcèlement sexuel a atteint un sommet pendant le confinement», affirme l’organisation dans un communiqué. Selon Wouter Stes, chargé de plaidoyer au sein du Plan, «beaucoup de ces plaintes concernaient le manque de contrôle social dans les rues. A cause du confinement, les chances de trouver des témoins éventuels étaient beaucoup plus faibles. Pour certains auteurs, c’était donc comme s’ils avaient carte blanche…».

Témoigner pour endiguer

Réalisée en septembre 2019, une étude du Plan révèle que 91% de filles et 28% de garçons belges ont été victimes de harcèlement sexuel dans des lieux publics. Pas moins de 70% des jeunes en Belgique considèrent que les environs des bars sont une zone à risque.

Afin de lutter contre les comportements sexuellement transgressifs, les victimes sont invitées à partager leur témoignage sur la plateforme digitale « Safer Cities » de Plan International Belgique. Elles peuvent y identifier des lieux publics à Bruxelles, Anvers et Charleroi où elles se sentent mal à l’aise, effrayées, heureuses et en sécurité. Plus de 1 500 lieux ont déjà été signalés depuis le lancement du dispositif fin 2019.

Les témoignages des victimes permettront la réalisation d’un rapport sur les expériences des jeunes en matière de harcèlement sexuel. Celui-ci permettra notamment à Plan International et aux villes concernées d’élaborer ensemble des mesures appropriées afin de lutter contre ce type de violence sexuelle.