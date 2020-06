Inquiétude à Liege Airport: des mesures renforcées après une épidémie de cas de coronavirus dans une entreprise

Inquiétude à Bierset, où près de la moitié du personnel de Swissport ont été testés positifs au coronavirus. Des mesures sanitaires sont renforcées au sein de Liege Airport.

L’information a provoqué un certain séisme dans le milieu aéroportuaire. Une information selon laquelle près de la moitié du personnel (soit 21 personnes) de Swissport Cargo Services, une société située en bord de piste de Liege Airport, ont été testés positifs au coronavirus. Jusqu’à présent, il n’y a néanmoins pas de cas grave signalé.

«Swissport a averti la cellule de crise épidémiologique activée dès le début de la pandémie rapidement et a pris les mesures prévues par les protocoles (personnel en quarantaine, tests, médecins traitants prévenus…)», souligne Christian Delcourt, le porte-parole de Liege Airport, ajoutant que le foyer est localisé en zone nord chez Swissport.

Toutefois, en plus de toutes les mesures déjà mises en place depuis la mi-mars, Liege Airport a décidé de renforcer une série de mesures: le port du masque est obligatoire au sein des postes de contrôle sûreté (B.18 au nord et B.44 au sud), l’usage de gel désinfectant hydroalcoolique est obligatoire avant et après le contrôle de sureté. Des distributeurs sont installés (B.18 et B.44). Un affichage reprenant ces deux règles est mis en place.

Troisièmement, «nous rappelons le strict respect de la distanciation sociale». Pour aider à son respect, un steward est présent à l’entrée du B.18 pour rappeler les mesures de précaution à prendre avant d’accéder au poste d’accès. Si malgré ces injonctions, la distanciation n’était pas respectée, le steward pourra faire appel à la police qui fera les constats nécessaires avec risque d’amende.

Quatrième mesure mise en place: veiller à fournir à Liege Airport Security des listes des personnes nécessitant la délivrance de badges visiteurs ainsi que le nom et le numéro de badge des escorteurs attribués. Une arrivée anticipée des escorteurs est également recommandée. En outre, pour renforcer cette organisation, il sera demandé à tout visiteur se présentant au steward en poste au B18 d’être en possession du nom, et du numéro de contact de son escorteur. Dans le cas contraire, il sera refoulé en bout de file jusqu’à obtention de ces informations afin d’éviter autant que possible l’afflux inutile de personnes rendant difficile la distanciation sociale.

Des compagnies aériennes prévenues, des mesures de contingence prises

«Concernant les conséquences sur l’activité de l’aéroport, elles sont heureusement limitées et provisoires», précise Christian Delcourt. «Des compagnies aériennes ont été prévenues par Swissport et des mesures de contingence ont été prises. Certains vols sont traités par un autre manutentionnaire. Certains vols sont toujours traités prioritairement par Swissport et d’autres vols ont été réorientés vers d’autres aéroports en attendant que la situation chez Swissport revienne à la normale.»

Cette nouvelle épidémie aurait débuté avec un premier cas recensé le 4 juin dernier. Aujourd’hui, le bilan est lourd puisque sur les 50 personnes testées, 21 sont positives au Covid-19.