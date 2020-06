Yves Defraigne reste le coach une saison de plus à Okapi Alost

Okapi Alost a officialisé ce lundi matin la prolongation du contrat d’Yves Defraigne sur le banc alostois la saison prochaine. Il sera épaulé par Kevin Verhulst (T2) dans sa tâche.

Arrivé en cours du défunt exercice pour remplacer Trevor Huffman, le Gantois sera donc encore le coach des Okapis la saison prochaine.

«Yves est un professionnel et c’est très agréable de travailler avec lui», a expliqué Anthony Mallego, le directeur sportif alostois, sur le site du club. «Il est droit et respire le basket. Yves se lève et s’endort avec le basket. Notre entraîneur, avec la cellule sportive et le staff, a passé beaucoup de temps à la composition de l’équipe. De plus, Yves est tourné vers la jeunesse et essaie de partager son expérience avec les jeunes.»

De plus, les dirigeants alostois ont également confirmé la présence de quatre jeunes qui viennent compléter le noyau professionnel. En effet, Matz Buytaert, Wout De Paepe, Siebe Ledegen et Steff Schauvlieger rejoignent Cameron McGriff, Nathan Kuta, Pape Badji, Bogic Vujosevic, Vladimir Mihailovic, Ivan Maras, Dorian Marchant et Senne Geukens.

Pour rappel, les Alostois ont terminé la saison dernière à la 8e place, avec 7 victoires pour 10 défaites, dans un championnat écourté et arrêté à cause du coronavirus.