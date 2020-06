10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Retour dans les églises, des chambres d’hôtes mobiles et la lutte contre le dopage de retour… Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés.

1 Notre-Dame de Paris, en plein délire

Éric De Staercke évoque le chef-d’œuvre de Victor Hugo dans un seul-en-scène humoristique et documenté. À découvrir dans les ruines de l’abbaye de Villers cet été.

+ LIRE ICI

2 La lutte contre le dopage se déconfine

En Belgique, comme ailleurs, les contrôles ont repris après une période au ralenti qui a pu profiter aux tricheurs. Décryptage.

+ LIRE ICI

3 Le Clézio chante ses racines bretonnes

Se remémorant ses vacances familialesen Bretagne, le Prix Nobel de Littérature s’interroge sur l’évolution de cette région qui lui est chère.

+ LIRE ICI

4 Le wallon malmédien en 1 000 mots

Le Royal Club Wallon de Malmedy publie un ouvrage ludique, «Mes mille premiers mots en wallon malmédien».

+ LIRE ICI

5 Les dessous du scandale

Pentagon Papers nous plonge donc en 1971 dans une Amérique complètement chahutée. Le New York Times jette un pavé dans la mare en publiant un document compromettant pour le gouvernement Nixon. L’affaire met en cause quatre anciens présidents et leurs liens avec la guerre du Vietnam.

+ LIRE ICI

6 La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve adhère à la charte «SAVE» pour des routes plus sûres

Lancée en 2012, cette opération vise à sensibiliser les autorités locales et le grand public aux questions de sécurité routière afin que soit menée une politique de mobilité plus sûre et meilleure.

+ LIRE ICI

7 La collégiale, un endroit de rencontre

«Enfin rassemblés! Enfin!», a commencé le doyen, l’abbé André Dawance. Quelques mots qui résument l’état d’esprit général ce dimanche matin, à la collégiale Notre-Dame de Huy. Il faut dire que cette messe était très attendue, après trois mois de confinement, sans célébration.

+ LIRE ICI

8 Une cabane, chambre d’hôtes mobile

En discutant avec les traiteurs et restaurateurs du coin, Jacques Riguelle a vu germer un projet un peu particulier dans son esprit: une chambre d’hôtes mobile. «Nous vendons déjà tout le matériel nécessaire pour les soirées en elles-mêmes, raconte-t-il, et en discutant, on s’est rendu compte que souvent, il y avait ce problème du retour en voiture après avoir bu un verre.»

+ LIRE ICI

9 Un atelier solidaire pour apprendre à réparer son vélo

Un peu caché au fond du parking de l’Isma, rue Nicolas Berger à Arlon, un atelier pas comme les autres abrite une pépite pour les amateurs de la petite reine au budget serré ou valorisant une démarche solidaire et écologique.

+ LIRE ICI

10 Trois amoureux de langue picarde récompensés à Amiens

Ils devront attendre un peu avant de recevoir leur distinction, la cérémonie à Amiens ayant été reportée à l’automne. Qu’importe. Michelle Fourez, de Frasnes, Pascal Winberg, de Tournai et Alexandra Biebuyck, de Dottignies peuvent déjà se réjouir: leurs textes ont été récompensés au réputé «Prix de littérature en picard», un concours organisé par l’Agence régionale de la langue picarde, basée dans la Somme.

+ LIRE ICI