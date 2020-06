Une plateforme de Bpost pour «faciliter l’accès au succès grandissant du commerce en ligne» aux PME

Durant la crise du coronavirus, Bpost a dû traiter beaucoup plus de colis, parfois jusqu’à un demi-million par jour. BELGA

Bpost lance lundi une nouvelle plateforme permettant aux PME désireuses de créer leur boutique en ligne de le faire «en quelques clics» et en moins de 30 minutes, annonce l’entreprise postale.

Durant la crise du coronavirus, Bpost a dû traiter beaucoup plus de colis, parfois jusqu’à un demi-million par jour. L’entreprise veut désormais «faciliter l’accès au succès grandissant du commerce en ligne pour les entrepreneurs locaux et ainsi soutenir encore davantage cette nouvelle forme d’économie dans notre pays». Et en tirer profit.

Bpost a ainsi réuni toute son expertise en logistique e-commerce dans cette nouvelle solution tout-en-un, accessible via le site touslesmagasinsenligne.be. Cette plateforme, fruit d’une collaboration avec Shopitag (entreprise flamande déjà active sur ce créneau, NDLR), prend notamment en charge la création du webshop en moins de 30 minutes, le paiement en ligne, la livraison rapide et fiable par l’entreprise postale ou encore la publicité sur les réseaux sociaux.

Le site propose plusieurs formules tarifaires, allant de la gratuité jusqu’à 45 euros par mois, selon les besoins des commerçants, accompagné d’un kit de démarrage pratique.