L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège de retour sur scène début juillet

Du 3 au 10 juillet, deux concerts symphoniques en effectif réduit distancié (40 musiciens), un concert de l’OPRL Brass (ensemble de cuivres et percussions) et un «Happy Hour!» de musique de chambre sont au menu. Toutes les mesures sont prises pour respecter l’ensemble des consignes de sécurité.

Le Conseil National de Sécurité ayant autorisé la reprise des activités culturelles avec public à partir du 1er juillet, l’OPRL et Gergely Madaras ont décidé de programmer quelques concerts afin de clôturer en musique la saison 19-20 et de retrouver enfin les spectateurs!

Du vendredi 3 au vendredi 10 juillet prochains, 4 concerts seront donnés à la Salle Philharmonique, dans le strict respect des consignes sanitaires actuelles. Cette programmation comportera deux concerts symphoniques en effectif réduit distancié (40 musiciens), dirigés par Gergely Madaras, un concert de cuivres et percussions (15 musiciens de l’OPRL dirigés par Sébastien Lemaire) et un «Happy Hour!» consacré à Brahms et à sa musique de chambre (concert «100% Brahms» qui avait dû être annulé en mars dernier).

Ces concerts seront en vente à partir du 18 juin prochain (13h), uniquement en ligne (www.oprl.be) ou par téléphone (la billetterie physique reste fermée dans l’immédiat). Il n’y aura pas de ventes le soir du concert.

Conformément aux mesures indiquées par le Conseil National de Sécurité, l’OPRL autorisera un maximum de 200 spectateurs dans la salle pour ces concerts, et mettra en place toutes les mesures de précaution nécessaires, notamment le respect d’une distanciation de 1,5 m entre les «bulles» de spectateurs, une gestion organisée des flux de personnes, le nettoyage et à l’aération avant chaque concert, etc.