Insolite à Liège: des dizaines de moutons pour entretenir des sites communaux, comme les Coteaux de la Citadelle

La Ville de Liège a décidé de lancer un marché public pour l’entretien par éco-pâturage de différentes parcelles sur le territoire communal.

Entretenir des sites communaux par éco-pâturage, telle est la volonté de l’échevin de la Transition écologique, Gilles Foret. En 2017 déjà, la Ville de Liège se montrait piétonnière en passant une convention avec l’ASBL Rosa Canina pour qu’un troupeau d’environ 70 moutons s’installe sur le site des Coteaux de la Citadelle pour y entretenir le terrain. Une nouvelle manière de procéder, loin des machines habituellement utilisées, qui a remporté un franc succès.

D’autant que les différents sites communaux «étant parfois pentus et, par conséquent, difficiles d’accès, la gestion de ces parcelles avec des machines classiques était très compliquée à mettre en œuvre et onéreuse», souligne ainsi par voie de communiqué Gilles Foret, l’échevin en charge de l’Environnement.

Les avantages de ce mode de gestion des espaces verts sont nombreux, notamment pour l’environnement: maintenir et promouvoir la biodiversité sur le territoire liégeois, appliquer un mode de gestion différenciée (gestion plus douce, moins énergivore, plus durable et adaptée au milieu et à son utilisation, moins coûteuse), restaurer un mode de gestion ancestral des talus et friches et renforcer le caractère bucolique et touristique.

La Ville de Liège a donc décidé d’étendre l’éco-pâturage à trois autres sites, raison pour laquelle elle a lancé un marché public pour l’entretien du verger de Fayenbois, du site de la Chartreuse et du parc de Cointe.

Ce marché, dont le montant s’élève à 33.275€ TVAC, prendra cours le 15 juillet 2020 pour se terminer à la date du 15 mai 2022.

Cette volonté de faire de Liège une ville qui réussit sa transition climatique, s’inscrit dans le cadre du Programme Stratégique Transversal (PST), issu du Projet de Ville Liège 2025.

La semaine dernière, la Commune de Chaudfontaine a installé des moutonsdans les coteaux de Ninane.