«Impressionnant» et «altruiste»: Hazard séduit la presse espagnole pour son grand retour

Près de quatre mois après avoir joué son dernier match, Eden Hazard a fait son grand retour sur le terrain avec une prestation intéressante qui n’a pas échappé aux médias ibériques.

Auteur d’une passe décisive sur le deuxième but et à l’origine du troisième but du Real, Hazard n’a pas attendu bien longtemps avant d’être décisif pour son équipe. Avec une note de 7,6 sur 10 attribuée par le site de statistiques Whoscored.com, le Brainois n’est devancé que par les buteurs Marcelo (7,9) et Kroos (7,8) dans les notes du match.

Après des mois de galère, le Belge est en «bonne condition» et a «impressionné» le quotidien Marca. «Il y avait des incertitudes sur sa condition physique et des craintes sur une éventuelle rechute mais Hazard a écarté les doutes face à Eibar. Altruiste sur le but de Ramos, il s’est montré tranchant, en synchronisation avec ses partenaires et était un membre actif et excitant de l’attaque du Real.»

Même son de cloche du côté dujournal AS, qui désigne le retour d’Eden comme une «excellente nouvelle pour Zidane et les fans du Real». Le Belge a repris la compétition avec une «solide performance» alors que son équipe se lance dans «dix matchs clés qui dicteront la course au titre.»