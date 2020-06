Liège agrandit le piétonnier du quartier Cathédrale

À partir du 26 juin, le piétonnier sera élargi autour de la place Cathédrale. Une partie de la rue du même nom va en effet être interdite aux véhicules.

Rendre de l’espace public aux citoyens et favoriser la mobilité douce, ce sont les objectifs de la Ville de Liège qui vient de franchir un pas supplémentaire en décidant de rendre piétonne une partie de la rue Cathédrale. Un grandissement du piétonnier qui sera d’application à partir du 26 juin prochain.

Cette décision a été avalisée vendredi par le collège communal. «Il s’agit d’une mesure que j’envisageais depuis longtemps pour continuer à pacifier l’espace public et favoriser les modes de déplacements doux», a indiqué le bourgmestre Willy Demeyer (PS). Concrétiser un nouveau piétonnier s’inscrit dans les priorités fixées par le projet de ville «Liège 2025». La finalisation de cet aménagement a été encadrée par la «Task Force Mobilité» mise en place dans le cadre de la mobilité du déconfinement.

La Ville de Liège va rendre piétonnes la rue Cathédrale dans son tronçon compris entre la rue de l’Université et la place Cathédrale. Ville de Liège/Facebook W. Demeyer La Ville de Liège va donc rendre piétonnes la rue Cathédrale dans son tronçon compris entre la rue de l’Université et la place Cathédrale; La place Cathédrale dans son tronçon entre le Vinâve d’Ile et le tournant Saint-Paul.

«Comme dans les autres rues piétonnes de notre ville, les cyclistes pourront emprunter ce tronçon à pas d’homme», précise la Ville.

Le parking vélos augmenté, un nouvel emplacement pour les motos

Autres nouveautés: le parking vélos sera augmenté avec un total de 18 arceaux mis à disposition des cyclistes sur la place Cathédrale. Les motos auront un nouvel emplacement, situé dorénavant du côté de la Cathédrale.

La circulation automobile sera modifiée. Dans la rue Cathédrale, les véhicules qui empruntent cette rue devront obligatoirement tourner à gauche dans la rue de l’Université. Dans la rue Charles Magnette, le double sens de circulation est prolongé jusqu’à la rue de la Sirène. L’accès à la rue de la Sirène se réalisera principalement via la rue Charles Magnette et la circulation y sera autorisée dans les deux sens.

L’accès au parking Cathédrale se réalisera exclusivement via le tournant Saint-Paul (et la place Saint-Paul).

En ce qui concerne les livraisons, celles-ci seront autorisées de 7h à 11h30 comme dans les autres rues piétonnes.

Un toutes-boîtes sera distribué dans le périmètre concerné début de semaine prochaine.

Après la désignation des 28 rues cyclables la semaine dernière et l’ajout des panneaux B22 et B23 en de nombreux endroits de la ville, cette nouvelle action de la «Task Force Mobilité» démontre la volonté des partenaires d’avancer au plus vite tout en respectant les procédures administratives et l’information des riverains.